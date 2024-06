Elektrische steps zijn hip en je ziet ze alsmaar vaker in ons straatbeeld. Maar dit weekend is in Dendermonde een meerderjarige man opgepakt die rondreed met een step die snelheden tot 67 km per uur haalt. De step is meteen in beslag genomen en de man moet voor de rechtbank verschijnen. De politierechter moet nu beslissen of de step al dan niet vernietigd wordt. Zulke snelheden met elektrische steps zijn verboden in ons land, maar je kan ze wel gewoon online kopen. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws en houd zeker onze socialemediakanalen in de gaten.