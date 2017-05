Evacuatieoefening in Waasland Shopping Center

Een tiental ouders heeft gisteravond, net voor de gemeenteraad in Dendermonde startte, actie gevoerd voor de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang in Baasrode. De ouders, die zich verenigen in een vzw, willen zelf een kinderopvang organiseren tijdens schoolvakanties. Maar het Dendermondse stadsbestuur werkt tegen, zeggen ze. In de buitenschoolse opvang in Baasrode zijn maar 48 plaatsen, terwijl er opvang wordt gezocht voor meer dan honderd kinderen. De vzw deelde flyers uit en hield ook een zitprotest tijdens de gemeenteraad. De stad belooft de problemen zo snel mogelijk op te lossen.