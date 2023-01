"We zijn aan een ramp ontsnapt." Dat zegt de hulpverleningszone Waasland over het ongeval van gisteren in de Beverentunnel. Daar gebeurde een ongeval tussen drie vrachtwagens en een autotransport. Twee vrachtwagens kwamen daardoor vast te staan in de tunnel en één daarvan vatte ook vuur. De brandweer was op dat moment al in de buurt voor een ander ongeval en kon daardoor snel ingrijpen en erger voorkomen.