Eurosongcampagne Hooverphonic ingeluid vanop Sint-Niklase beiaard

In Sint-Niklaas tellen ze stilaan af naar 18 mei. Dan staat Hooverphonic op het podium van het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Vandaag speelde de band een mini-concert in concertzaal De Casino. Zonder publiek weliswaar, het gaat om een video-opname die volgende week gestreamd worden. Ook de beiaardiers van de stad zijn in de ban van 'The Wrong Place', het lied waarmee Hooverphonic ons land zal vertegenwoordigen. Vanmiddig speelden ze hun versie van het nummer vanuit het stadhuis.