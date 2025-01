Eurosong-kandidate Mentissa treedt op in haar oude school, Leonardo College: "De steun die ik in Denderleeuw voel, is hartverwarmend"

De leerlingen van het Leonardo College in Denderleeuw werden deze namiddag getrakteerd op een optreden van Mentissa. Ze is niet alleen een oud-leerling, maar ook een grote naam. Zo won ze in 2014 The Voice Kids en deed ze mee aan The Voice in Nederland en Frankrijk. Overmorgen maakt ze kans om ons land te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Voor de leerlingen van het Leonardo College is ze echt een rolmodel.