13 artiesten of muziekgroepen uit Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zullen het begin mei tegen elkaar opnemen, tijdens het allereerste EuroFUSIEsongfestival. En dat zal plaatsvinden, zoals het grotere broertje, in Bazel. Maar dan wel in de Wase poldergemeente, en niet in Zwitserland.