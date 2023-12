Europese betoging op 12 december tegen 'blinde bezuinigingen'

Bij luierproducent Ontex in Buggenhout zijn ook de weekploegen vanmorgen niet aan het werk gegaan. Dat melden de vakbonden. Vorige week zijn 26 ontslagen aangekondigd in de weekendploeg. Sinds zaterdag ligt de productie er stil. Ontex maakt voornamelijk luiers en maandverbanden. Vooral het uitblijven van sociaal overleg over een vertrekregeling stoort de vakbond. Zij vrezen dat de afbouw van het personeel niet beperkt blijft tot de aangekondigde ontslagen. De vakbonden vergaderen later op de dag nog met de andere productieploegen bij Ontex. De verwachting is dat ook zij het werk gaan neerleggen, meldt vakbond ACV. Vanaf morgen zou er ook een stakerspost opgetrokken worden. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.