In afwachting van het verdict schenkt Lokeren 900 gratis tickets weg voor de verplaatsing zaterdag naar Moeskroen. Lokeren is twee speeldagen voor het einde van de reguliere competitie nog altijd niet zeker dat het ook volgend jaar nog in eerste klasse speelt. Als Lokeren dit weekend wint in Moeskroen, mag het wel in eerste klasse blijven. Lokeren kan de steun van de supporters met andere woorden goed gebruiken. Wie een gratis ticket wil kan dat vanaf donderdag gaan afhalen bij de ticketdienst aan het Daknamstadion.