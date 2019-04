Europees kampioene Marta Bastianelli wint RVV

Bij de vrouwen heeft Europees kampioene Marta Bastianelli gewonnen. De Italiaanse startte als één van de topfavorieten. Bastianelli zit in een kopgroepje met Annemiek Van Vleuten en de Deense Uttrup Ludwig. De Belgische hoop Lotte Kopecky zat daar ook in, maar reed lek. Van Vleuten zet de spurt aan, maar Bastianelli is duidelijk de sterkste in de spurt. Van Vleuten wordt tweede. Onze streekgenote Sofie De Vuyst zat in een groepje net achter Bastianelli. Zij eindigt niet in de top 10.