Europees Hof moet zich uitspreken over Doel 1 en Doel 2

De hittegolf in ons land is nu ook officieel. We zitten we aan de vereiste vijf dagen met minstens 25 graden, waarvan minstens drie met 30 graden of meer. Door de aanhoudende hoge temperaturen is het nu ook verboden om leidingwater te verspillen, bijvoorbeeld om de gazon te besproeien of de auto te wassen. Niet makkelijk als tegelijkertijd ook de regenwatervoorraden uitgeput geraken.