780 agenten, 35 camera's en 80 betonblokken. De 89ste carnavalsstoet in Aalst was veruit de best beveiligde ooit. Met de recente aanslagen in het achterhoofd wou men in Aalst dan ook geen enkel risico nemen. Toen het nieuws binnenkwam dat er in New Orleans net nog een auto was ingereden op een carnavalsstad werden de veiligheidsmaatregelen deze ochtend zelfs nog wat aangescherpt.