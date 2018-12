Waasland-Beveren is de nieuwe rode lantaarn van de Jupiler Pro League. Het verloor gisteren op het veld van Eupen met 1-0. De nieuwe trainer Adnan Custovic heeft dus niet voor het nodige schokeffect gezorgd. Of hij het tij alsnog kan keren op de Freethiel is hoogst twijfelachtig. Het niveau dat de ploeg de laatste weken haalt is bedroevend. Het is vijf over twaalf, maar dat lijken de spelers zelf niet te beseffen.