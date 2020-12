Erpe-Merenaar stapt zijn 10.000ste kilometer dit jaar

In Melsele, bij Beveren heeft het gebrand in een woning in de Priemstraat. Het huis liep zware schade op, maar gelukkig raakte er niemand gewond. Het dak van de woning stond vandaag kort na middag plots in lichterlaaie. Het vuur ontstond rondom de schouw en verspreidde zich verder in het dakgebinte. De brandweer was snel ter plaatse. Maar het vuur had dan al heel veel schade aangericht.