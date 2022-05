Niet alleen in het voetbal lopen de competities op hun einde. Ook in het hockey is dat het geval. En bij Rapid Temse, de grootste hockeyclub uit het Waasland, konden ze dit weekend geschiedenis schrijven. Want voor de eerste keer in hun bestaan konden de heren promoveren naar eerste nationale. Daarvoor moesten ze wel voorbij Langeveld Ukkel. De heenwedstrijd in Ukkel eindigde gisteren op 2-1 voor de Brusselaars. Vanmiddag stond de terugwedstrijd op het programma in Temse.