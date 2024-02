Erpe-Mere: Man belandt met scootmobiel in vijver

De E40 in Wetteren is gisteravond een tijdlang afgesloten geweest door een ongeval met een bestelwagen. Daar zijn werken aan de gang en in Westrem was de bestelwagen tegen de wegafzetting gereden. De bestelwagen kantelde en kwam dwars over de rijbaan te liggen. De brandweer moest de bestuurder uit het voertuig bevrijden. Hij werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval waren de drie rijstroken versperd. De snelweg was daardoor afgesloten in de richting van Gent. Na de takeling kon het verkeer verder. Maar er stond toen al een lange file.