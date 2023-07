Erpe-Mere: fietser lichtgewond nadat auto tegen boom knalt

Een motorrijder is vanmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Oordegem, bij Lede. Op de Grote Steenweg liep het iets over twaalf uur helemaal mis. In een flauwe bocht wilde de bestuurder van een auto zich omkeren. Een motorrijder die in de richting van Aalst reed, kon een aanrijding niet meer vermijden en reed vol in de flank van de wagen. De klap was bijzonder hard en het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend. Een halfuur later werd de man in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De plaats van het ongeval bleef lange tijd afgesloten.