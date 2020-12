Op de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere is vanochtend een politiecombi gecrasht tijdens een interventie. Volgens verschillende media was de combi onderweg naar een brand bij een transportbedrijf in Oordegem, maar dat wil de politie voorlopig niet bevestigen. Het voertuig reed wel prioritair. De zwaailichten en de sirenes stonden aan. Aan de oprit van de E40 liep het mis. Daar botste de combi tegen een ander voertuig. De agenten zaten gekneld in hun voertuig en werden bevrijd door de brandweer. Ook de bestuurder van het andere voertuig raakte gewond. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis.