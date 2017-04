Mobiliteit en Verkeer Erpe-Mere: Bestuurder wordt onwel en rijdt woning binnen

In Erpe-Mere is een wagen midden in een woonkamer beland. De bestuurder, een 30-jarige man uit Zottegem, nam op de E40 de afrit Erpe-Mere, werd onwel en verloor de controle over zijn stuur. Hij reed recht het huis in van een bejaarde vrouw. Die zat op dat moment gelukkig in haar veranda achter aan de woning.Niemand raakte gewond, de bestuurder werd uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan het huis is aanzienlijk. Een takeldienst kwam de wagen uit de woning halen.