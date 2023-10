Ernstige PFAS-vervuiling vastgesteld in grondwater op CNR-site Kruibeke

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft een ernstige PFAS-vervuiling vastgesteld op de CNR-site in Kruibeke. De schadelijke stof is daar doorgedrongen tot in het grondwater. De CNR-site diende vroeger als oefenzone voor de brandweer. Zij maakten gebruik van PFAS-houdend blusschuim. En dat is dan ook de aanleiding geweest van het huidig PFAS-onderzoek. Door de negatieve resultaten adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid de bewoners om in een straal van 500 meter rond de voormalige scheepswerf geen grondwater meer te gebruiken om te drinken of koken. Datzelfde advies geldt voor de 40 volkstuintjes in de buurt, die ook binnen het afgebakende gebied liggen.