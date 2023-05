Erkenning woonzorgcentrum Rodenbach geschorst: "Komende zes maanden geen nieuwe bewoners meer"

De kans is groot dat u vandaag uitzonderlijk veel kinderen buiten heeft zien ravotten. Daar is ook een verklaring voor. Het is namelijk buitenspeeldag. De schermen staan vandaag af, de nationale televisiezenders zenden zelfs géén kinderprogramma's uit. Allemaal met één doel: de jongsten onder ons naar buiten krijgen. In Laarne koppelen ze er meteen een wereldrecordpoging aan vast. Zij willen de langste hinkelbaan maken, maar liefst 2 kilometer lang. Enof dat nu gelukt is, dat is eigenlijk bijzaak. Zo'n extra lang hinkelspel, daar kan de jeugd in Laarne wel van genieten.