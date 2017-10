Op verschillende plaatsen in Sint-Niklaas heeft de lokale politie acties gehouden. Er waren wegblokkades en wijkagenten gingen de baan op met preventietips. De acties maken deel uit van "Eén Dag Niet". Dat is een campagne tegen woninginbraken. Hoewel het aantal inbraken in dalende lijn gaat, wordt er in ons land per dag nog op 150 plaatsen ingebroken.