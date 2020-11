Gezondheid Ergste voorbij in WZC Lebbeke, vrijwilligers blijven paraat

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Ondertussen lijkt het ergste wel voorbij in woonzorgcentrum Hof Ter Veldeken in Lebbeke. De voorbije weken werden daar maar liefst 65 coronabesmettingen vastgesteld, bij bewoners én personeel. Daarom moest het woonzorgcentrum beroep doen op heel wat vrijwilligers om de werking te blijven garanderen. Deze week is er nog een testing. Er is hoop dat niemand meer positief zal testen.