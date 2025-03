Erevoorzitter van Hamse amateurvoetbalclub stikt in stuk pizza: "Rudy is Bondgalm en Bondgalm is Rudy"

Het moest voor de Hamse voetbalclub FC Bondgalm Bos een hoogtepunt in de clubgeschiedenis worden, maar het is uitgedraaid op een gitzwarte dag. Na de titelviering gisteren, is de erevoorzitter overleden. Tijdens het eten van een stuk pizza, verslikte hij zich. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de 76-jarige Rudy Permentier overleefde het niet. Een tragisch ongeval en een enorme klap voor de amateurclub.