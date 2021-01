Multinational met Benelux-hoofdzetel in Erembodegem maakt spuiten voor zowat heel Europa

Intussen blijft in het hele land het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus nog altijd wel afnemen. Ook het aantal overlijdens en de ziekenhuisopnames blijven in het algemeen dalen. Maar, zoals we net hoorden, vertaalt zich dat voorlopig nog niet naar de ziekenhuiscijfers in onze streek. In totaal stijgt het aantal opgenomen covid-patiënten hier opnieuw met 6, tot 179. De grootste stijging doet zich voor in het AZ Nikolaas, waar nu 66 besmette patiënten zijn opgenomen, een stijging met 7. Ook in het AZ Sint-Blasius neemt het aantal patiënten opnieuw toe. Op de Intensieve Zorg daalt het wel lichtjes, van 16 naar 15 patiënten in totaal.