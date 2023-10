Erembodegem helpt boer Alfons (89) met pompoenen ruimen: "Zoveel mensen die komen helpen, dat is buitengewoon"

In Wetteren heeft inwoner François Gacas zijn geboorteakte gekregen. Dat zou niet zo opmerkelijk zijn, ware het niet dat de man intussen al 76 jaar oud is. François werd in 1947 geboren als een zogenaamde metis. Dat wil zeggen als kind van een Afrikaanse moeder en een Belgische koloniale vader. Maar vroeger plukte de Belgische staat de kinderen vaak weg bij hun mama om ze onder te brengen in weeshuizen of pleeggezinnen, zonder te weten wie hun echte familie was. Dat onrecht probeert de staat nu, sinds vorig jaar, opnieuw recht te trekken. Om mensen zoals François opnieuw een identiteit te geven.