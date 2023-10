Erembodegem helpt boer Alfons (89) met pompoenen ruimen: "Buitengewoon tof, zoveel hulp heb ik nog nooit meegemaakt! "

En we sluiten af in Erembodegem. Want daar hebben dit weekend meer dan 400 mensen boer Alfons komen helpen. De man is 89, en had in z'n tuin meer dan 4.500 pompoenen liggen doe geplukt moesten worden. Voor Alfons is dat een hele klus, waar hij dus wel wat hulp voor kan gebruiken. De Erembodegemnaar deed samen met een sportclub uit Aalst een oproep naar helpende handen. En die oproep werd een gigantisch succes.