Voor de Aalstenaars wordt het dus een carnavalsperiode in code oranje. Er is, zoals u weet, geen stoet en ook de evenementen gaan niet door. Maar, de Aalstenaar is wel van plan carnaval te vieren op café. En de café's zullen ongetwijfeld een pak feestvierders over de vloer krijgen. Zeker nu het sluitingsuur wegvalt. De stad werkt aan maatregelen en zal ook extra veiligheidsagenten inzetten. Maar sommige café-uitbaters gooien nu al de handdoek in de ring. Zij houden de deuren gesloten. Want zo'n massa volk in toom houden en controleren op de coronapas is onbegonnen werk, zeggen ze.