Erdal is de drijvende kracht achter 'Buggenhout Verwarmt', een inzamelactie voor verwarming en generatoren voor slachtoffers van de aardbevingen

De hulpverleners van het B-FAST-team die in Turkije zijn gaan helpen na de aardbevingen zijn weer terug. Twee weken lang hebben ze er slachtoffers geholpen. Er is ondertussen een tweede team ter plaatse. De solidariteit is enorm groot, maar er is nog gigantisch veel werk. En daarom wil nu ook de gemeente Buggenhout haar steentje bijdragen. Met het initiatief 'Buggenhout verwarmt' wordt er geld ingezameld voor verwarmingselementen en generatoren, want het is er nog altijd enorm koud. De actie is het idee van een inwoner van Turkse origine.