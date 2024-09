Er komt weer leven in Doel, renovatie eerste huis gestart

In Doel, bij Beveren, is de Vlaamse Overheid vanochtend begonnen met de renovatie van de eerste woning in het centrum van het polderdorp. U weet het: de haven kan en mag straks uitbreiden, en Doel kan blijven bestaan. Zo mag er binnenkort ook weer gewoond worden. Dat staat in het historische toekomstverbond voor de haven en het polderdorp, dat twee jaar geleden ondertekend werd. In totaal zullen zo'n drie tot vijf huizen gerenoveerd worden om opnieuw in te wonen.