Er komt een McDonald's in Denderleeuw

En dan goed nieuws voor wie fan is van fastfood. Want hamburgerketen McDonald's wil een nieuw restaurant bouwen in Denderleeuw. De fastfoodketen zou er komen op de hoek van de Veldstraat en de Steenweg. Er is ook een drive-in en parking gepland. De vergunning werd aangevraagd bij de gemeente, en die heeft ze nu recent goedgekeurd. Eind 2023 diende de fastfoodketen al een eerste vergunningsaanvraag in, maar die werd na juridische problemen ingetrokken. Maar nu lijkt de McDonald's er dus toch te komen. Tot 19 april kunnen buurtbewoners wel nog opmerkingen en bezwaren indienen bij de gemeente.