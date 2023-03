Equal Pay Day, de loonkloof is alweer 1% kleiner geworden: "Maar het zal tegen dit tempo nog een halve eeuw duren vooraleer mannen en vrouwen hetzelfde verdienen"

Er is in onze provincie een groot tekort aan buschauffeurs. Uit cijfers van de Belgische Federatie van de Autobusondernemingen blijkt dat er in Oost-Vlaanderen ongeveer 270 vacatures openstaan, en die jobs raken maar moeilijk ingevuld. Sinds de coronacrisis hebben veel buschauffeurs afgehaakt. En ook de onregelmatige uren en de toenemende agressie tegenover chauffeurs zorgen voor minder kandidaten. Bedrijven doen er nochtans alles aan om kandidaten te lokken. Bij Groep Waaslandia in Vrasene leiden ze bijvoorbeeld ook zelf mensen op.