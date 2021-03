Equal Pay Day: “Coronacrisis stuurt vrouwen terug naar de haard”

In Dendermonde heeft brouwerij Dilewyns het Handmade in Belgium label ontvangen. Dat is een label dat ondernemersorganisatie UNIZO uitreikt aan makers van authentieke en ambachtelijke producten in ons land. Op basis van een aantal strikte criteria kent een jury van experts en ondernemers het HIB-label toe. Brouwerij Dilewyns vierde vorig jaar haar 10-jarig bestaan en bracht daar een extra speciaal bier voor op de markt, toen onder de naam Lustrum. De uitgave zou tijdelijk zijn, maar het biertje viel zo in de smaak dat de brouwerij het nu toevoegt aan haar assortiment van de bekende Vicaris-bieren, en dat onder de nieuwe naam LINO. Die naam verwijst naar de herkomst van de Italiaanse brouwinstallatie, want lino betekent vlas in het Italiaans.