Wase verkeerschaos na reeks ongevallen op E17, in Kennedytunnel en op E34

Het verkeer in grote delen van het Waasland is, voor een groot deel van de dag, moeizaam verlopen. Oorzaak waren verschillende ongevallen. De ellende begon vanochtend al voor het verkeer op de E17 richting Gent. Net voorbij Lokeren reden een aantal voertuigen op elkaar in. Er vielen geen gewonden, maar twee van de drie rijstroken waren bijna 2 uur lang versperd. En rond elf uur was er een ongeval tussen twee vrachtwagens en twee auto's in de Kennedytunnel, in de richting van Nederland. Daardoor kwam het verkeer zowel op de E17 als op de E34 muurvast te zitten. Een uur later rijdt er dan op de E34 in Melsele nog een vrachtwagen in op de staart van de file. Opnieuw raakt er gelukkig niemand gewond, maar de snelweg was nu wel volledig versperd. Verschillende opritten moesten noodgedwongen worden afgesloten. Pas in de late namiddag was de E34 weer volledig vrij voor het verkeer.