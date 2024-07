Sint-Niklaas is vorige nacht rond 3 uur opgeschrikt door een zware ontploffing in de Dokter Van Raemdonckstraat. Bij de knal werd een voordeur volledig weggeblazen. Ook de auto die voor het geviseerde huis stond, liep zware schade op. Net als enkele andere huizen en auto's. Er vielen geen gewonden, maar de buurt is geschokt.