Enorme file na reeks ongevallen op E40 richting kust

Vanmiddag is een nieuw stukje Oosterweelverbinding in gebruik genomen. Het gaat om een verbindingsweg tussen de Waaslandhaven, de E34 en de Blancefloerlaan. Die ringweg moet de woonkernen van Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever wat ontlasten. Want chauffeurs kunnen voortaan vlotter van en naar de E34 rijden. Het eerste deel van de nieuwe verbindingsweg werd begin dit jaar al in gebruik genomen, maar nu is ook het tweede deel klaar.