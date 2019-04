Op de Lokerenbaan in Zele is vannacht rond half vijf een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een dronken bestuurder miste er in een flauwe bocht en raakte twee gevels. De klap was zo hevig dat de auto op zijn kant belandde. De brandweer van Zele, verschillende ziekenwagens en een medisch team werden ter plaatse gestuurd. De vier inzittenden werden met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van hen is er erg aan toe, maar is niet in levensgevaar. Het huis waar de auto invloog, is onbewoonbaar verklaard. De bestuurder was onder invloed, zijn rijbewijs is onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Het parket stuurde ook een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens burgemeester Hans Knop dringen zich maatregelen op om de snelheid op de Lokerenbaan en Huis Ten Halve onder controle te krijgen.