Enkele bekende gezichten zien we straks niet meer terug op het politieke toneel, onder meer Ine Somers en Mike Torck

Sommige bekende gezichten zien we straks niet meer terug op het politieke toneel. Zo raakt de liberale Sint-Niklase schepen Ine Somers niet verkozen voor Liberaal Sint-Niklaas. De lijsttrekker haalt maar 474 voorkeurstemmen en zo hebben de liberalen geen zetels meer in het stadsbestuur. Nog in de ballonstad verliest ook schepen Wout De Meester van Groen zijn postje in het stadhuis, en zelfs in de gemeenteraad. In de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht raakt eerste schepen Filip Kegels, die met een eenmanslijst naar de kiezer trok, niet verkozen. In Lebbeke moet ook Mike Torck van Groen binnenkort afscheid nemen van zijn schepenambt. De partij kon zelfs geen enkele zetel bemachtigen in het gemeentebestuur. Ook schepen Bart Heestermans uit Lede raakt niet verkozen. Tot slot grijpt ook schepen Evert De Smet in Zottegem op de N-VA-lijst naast een zitje in de gemeenteraad. Maar door enkele verschuivingen binnen de partij, zou hij er toch nog kunnen zetelen.