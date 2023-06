Enige zomerbar in Aalst moet dicht van Raad van State: "Enkele buren zeggen dat wij een openluchtdiscotheek zijn, maar dat klopt niet"

Heel wat mensen hebben dit weekend ook de verkoeling opgezocht in de vorm van een cocktail of een fris pintje. Maar waar dat niet het geval was, was bij zomerbar Bloom in Aalst. De Raad van State heeft er de vergunning namelijk ingetrokken, enkele dagen nadat de zomerbar de deuren had geopend. En dat omdat enkele buren een klacht hadden ingediend omwille van overlast. Het gaat dan voornamelijk over geluidsoverlast. En zo moet de enige zomerbar van Aalst de deuren weer sluiten.