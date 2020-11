Engie Electrabel: "Tegen eind dit jaar beslissing nodig voor verlenging Doel 4"

Bouwmaterialenbedrijf SVK uit Sint-Niklaas begint in februari met de sanering van de voormalige asbeststortplaats. Dat zegt de directie in een interview met onze redactie. De put had eigenlijk rond deze tijd dicht moeten zijn. Dat oordeelde de rechter in Dendermonde, vorig jaar in november. SVK heeft die deadline gemist omdat het nog een tijdelijke toegangsweg moest aanleggen om de grond aan te voeren. En dat heeft vertraging opgelopen. Zodra die weg af is, kunnen de vrachtwagens starten met het opvullen van de put. Er zijn dus geen intenties om de boel te vertragen. Die vrees werd gisteren in ons nieuws geuit door het actiecomité.