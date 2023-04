Engie dient vergunningsaanvraag in voor nieuw batterijpark in Kallo

Zit er na Delhaize nu ook een sociaal conflict aan te komen bij supermarktketen Lidl? Bij de vestiging in Beveren rommelt het alvast stevig. De winkel is daar de hele dag gesloten gebleven na een spontane staking van het personeel. De werknemers pikken het niet dat er twee collega's worden overgeplaatst naar Antwerpen en Sint-Niklaas. Bovendien voelt het personeel zich een speelbal van de directie. Zij moeten soms inspringen in andere winkels in de buurt die het qua verkoop beter doen. De winkel in Beveren moet het dan tijdelijk stellen met minder personeel, en de werkdruk is er al hoog. Als er geen oplossing gevonden wordt, blijft de winkel in Beveren tot dit weekend dicht.