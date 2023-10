En ook Open Vld Hamme trekt onder andere naam naar kiezer: "Lokale bestuur niet laten overschaduwen door nationale politiek"

We zijn vandaag exact één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. En ook in Hamme-Moerzeke trekt de lokale liberale partij onder een nieuwe naam naar de kiezer. Niet als Open Vld, maar als Lokaal Liberaal. De Hamse liberalen volgen daarmee het voorbeeld van veel lokale afdelingen om niet onder de vlag van Open Vld op te komen. De komende maanden zullen we overspoeld worden door communicatie in functie van federale en Vlaamse verkiezingen, zeggen ze in Hamme. De naamsverandering is daarom ook een strategische keuze.