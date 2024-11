Empro in Dendermonde kondigt ingrijpende aanpassingen aan om geurhinder aan te pakken

Empro in Dendermonde, dat pluimveeafval verwerkt in dierenvoeding en cosmetica, gaat aanpassingswerken doen aan de infrastructuur. Dat doen ze om de geurhinder in de buurt tegen te gaan. Zo komt er een nieuw waterzuiveringsgebouw en wordt het gebouw waar het vlees toekomt anders georiënteerd. Dan zou de stank bij felle wind meer richting de industriezone geblazen worden en niet richting de bewoning. Het bedrijf heeft nu een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd.