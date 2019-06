Emotionele voorzitter Dirk Huyck reageert op vrijspraak Waasland-Beveren

Wie zich al niet meer druk moet maken over het feit dat Lokeren komend seizoen in 1B of alsnog in 1A zal spelen is Ari Skulason. De Ijslandse verdediger verdedigt vanaf nu de kleuren van Oostende. Hij tekende een contract voor twee jaar aan de kust. Skulason was de afgelopen drie seizoenen een vaste waarde bij Lokeren. De Ijslander scoorde twaalf keer en gaf elf assists in in totaal 89 wedstrijden.