De 26-jarige Lore Baeten zal voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 de lijst trekken voor CD&V in Sint-Niklaas. Ze zetelt sinds 2018 in de gemeenteraad. Toen was ze 22 jaar oud en student Maatschappelijk Werk. Nu, vier jaar later, doctoreert ze in de Politieke Wetenschappen. Baeten is opgegroeid in de politiek en wil vooral de eenzaamheid tegengaan. Maar ze wil zich ook inzetten voor de jeugd. Denk maar aan betaalbaar wonen en de beleving in de stad. Ze zal het binnen twee jaar onder andere mogen opnemen tegen Conner Rousseau, partijvoorzitter van Vooruit. De jeugd komt op in Sint-Niklaas en ook Lore Baeten is er klaar voor.