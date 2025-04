Emotioneel afscheid en staande ovatie voor Gil Van Moerzeke bij Lokeren-Temse

Lokeren-Temse staat nu plots wel heel dicht bij eersteklassevoetbal. En dat zou wel heel straf zijn, want 5 jaar geleden maakte de club nog een doorstart in tweede amateur. Sindsdien is er veel veranderd. Maar wie er altijd bij is geweest, is Gil Van Moerzeke. Hier ziet u beelden uit september 2020. De eerste officiële wedstijd van de nieuwe fusieploeg Lokeren-Temse, het allereerste doelpunt komt van de voet van Gil Van Moerzeke. De aanvaller maakte ook de jaren nadien het verschil, met z'n vele doelpunten. De steile opmars van de club maakte hij vanop de eerste rij mee, maar profvoetbal lijkt te hoog gegrepen. Vooral fysiek, voor z'n lichaam. De 27-jarige speler kreeg gisterenavond een emotioneel afscheid voor de wedstrijd, en een staande ovatie bij z'n invalbeurt.