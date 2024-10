Emoties laaien hoog op op afscheidsbal in Aalst: Prins Vincent geeft volgende zaterdag de scepter door

Als u dacht dat 13 oktober de belangrijkste verkiezingen waren in Aalst, dan hebt u het mis. De allerbelangrijkste verkiezing is pas volgende week zaterdag. Dan kiest Aalst de Prins Carnaval voor het jaar 2025. Er zijn vier kandidaten die meedingen naar de scepter. Dat betekent ook dat Prins Vincent Van Caekenberghe, de prins van dit jaar, straks prins af is. Gisteren gaf hij zijn afscheidsbal in Meldert. En wij konden daar natuurlijk niet ontbreken.