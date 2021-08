Emma (12) zit 4 uur op de bus om van en naar Buggenhoutse school te reizen: "Nu zijn ze aan het overdrijven"

Voor heel wat kinderen betekent het nieuwe schooljaar weer elke dag pendelen met de bus. Een half uurtje of een uurtje, dat gaat nog. Maar vier uur rijden naar school, dat is misschien een beetje te veel van het goede. Toch is dat vanaf morgen bittere realiteit voor enkele leerlingen van een school voor buitengewoon onderwijs in Buggenhout. De eerste leerling moet al om, hou u vast, vijf uur op de bus. En is pas om half tien 's avonds thuis. Onmenselijk, zeggen ouders én school.