Emiel Van Wouwe wint met zijn scenario voor 'Oh, Otto!' twee prijzen in Cannes: "Surreëel"

En dan straf nieuws uit het Franse Cannes. Want scenarist Emiel Van Wouwe uit Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, is maar liefst twee keer in de prijzen gevallen bij de Canneseries. Dat is het filmfestival voor series. De tv-reeks 'Oh Otto!', waarvoor hij het verhaal schreef, samen met Ditte Jacoby, werd bekroond tot 'Beste kortserie' en kon ook de Studentenaward in de wacht slepen. De Beverenaar is helemaal overdonderd, en hoopt stiekem op zijn grote doorbraak. Hij is nu nog in Cannes, en wilde eventjes tijd maken voor ons in zjn drukke agenda.