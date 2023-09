Emiel (15) wil automecanicien worden, maar door zijn autisme vindt hij geen garage: "Ik droom van Audi"

Leerlingen van de provinciale STEM-school in Zottegem gaat dit schooljaar een deportatiewagon uit de Tweede Wereldoorlog restaureren. De wagon werd tijdens het naziregime gebruikt om honderden burgers via het spoor naar concentratiekampen te transporteren. Het voertuig staat al jaren in Oostakker, bij Gent, als herdenkingsobject. Maar het verkeert in erbarmelijke staat. Vanmorgen is het verplaatst van Oostakker naar de school in Zottegem.