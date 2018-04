De zware woningbrand in Grembergen van zondagochtend is ontstaan door een kortsluiting. Onderzoek heeft uitgewezen dat het vuur is ontstaan in de slaapkamer van één van de kinderen. De woning is nagenoeg helemaal vernield. Het getroffen gezin wordt opgevangen bij familie. Bij de brand kwamen ook asbestdeeltjes vrij die door de hulpdiensten moesten worden opgeruimd.